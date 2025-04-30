هل يتحول واتساب إلى أقوى منصة ذكاء اصطناعي في العالم؟ ومن سيقف خلفها ؟

الأربعاء 30 إبريل-نيسان 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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في خطوة استراتيجية تُعزز تبنّي الذكاء الاصطناعي عالميًا، أعلن أرافيند سرينيفاس -المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ Perplexity AI- عن إتاحة منصته الشهيرة عبر واتساب، والذي يُتيح لمليارات المُستخدمين الوصول إلى إجابات ذكية دون الحاجة إلى تنزيل تطبيقات إضافية أو حتى تسجيل الدخول.

يأتي هذا الإطلاق في خضم مُنافسة شرسة بين عمالقة التكنولوجيا مثل ChatGPT وغيرها، لكن تكامل Perplexity مع واتساب يمنحه ميزة فريدة، خاصةً في المناطق التي تُهيمّن فيها المنصة على مشهد الدردشة، مثل أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا وأفريقيا.

ما هو Perplexity AI؟

Perplexity AI ليس مُحرك بحث تقليدي، بل هو منصة ذكاء اصطناعي مُركّزة على تقديم إجابات دقيقة وموثّقة مُباشرةً، دون إغراق المُستخدم بالروابط. يعتمد على نماذج مُتطورة تُحاكي أداء ChatGPT، لكن مع تركيز أكبر على المصادر الموثوقة والتحديث الفوري للمعلومات.

يتوفر حاليًا على iOS وأندرويد ومتصفحات الويب، بالإضافة إلى تكامله مع تليجرام وX (تويتر سابقًا).

كيف يعمل Perplexity AI على واتساب؟

بدون تعقيدات: لا يحتاج المستخدم إلى تنزيل أي تطبيق أو إنشاء حساب، للبدء فورًا:

احفظ الرقم +1 (833) 436–3285 في جهات اتصالك.

ابحث عنه في واتساب.

أرسل رسالة عبر واتساب (من الهاتف أو الكمبيوتر)، واطرح سؤالك لتحصل على إجابة فورية دون عناء!

وظائف مُتعددة:

الإجابة على الأسئلة المفتوحة والاستفسارات الواقعية.

إجراء بحوث موثوقة مع توفير روابط المصادر.

تلخيص المقالات الطويلة أو المُستندات المُعقدّة.

إنشاء صور ذكاء اصطناعي من خلال الأوامر النصية.

أهمية تكامل Perplexity مع واتساب

الوصول الشامل: يستخدم واتساب أكثر من ملياريّ شخص، كثير منهم في دول نامية تعتمد على الهواتف الذكية محدودة الإمكانيات.

توفير البيانات والمساحة: يُلغي الحاجة إلى تطبيقات مُنفصلة، وهذا يُقلّل استهلاك التخزين واستهلاك الإنترنت.

تعزيز الثقافة الرقمية: يُترجم المعلومات المُعقدّة إلى إجابات بسيطة لسد الفجوة المعرفية.

منصة موحدّة: يُحوّل واتساب إلى مركز معرفي يُقدم ذكاءً اصطناعيًا دون مُغادرة الدردشات اليومية.

ميزات مُستقبلية مُنتظرة

كشف سرينيفاس عن أنّ التكامل الحالي هو مُجرّد البداية، حيث ستُضاف قريبًا ميزات مثل:

الوضع الصوتي للتفاعل دون استخدام اليدين.

إنشاء ميمات ذكاء اصطناعي للترفيه.

مُلخصات الفيديوهات للتحقق من المعلومات.

وضع المساعد لإدارة المهام والتذكيرات.

دعم المجموعات (مُستقبلًا) لتحويل الدردشات الجماعية إلى مساحات تعلُّم وتعاون.

من المُستفيد من هذه الخدمة؟

الطلاب: للبحث عن المعلومات أو تلخيص المواد الدراسية.

المُحترفون: لاستخلاص رؤى وإحصائيات سريعة أو التحقق من البيانات.

الصحفيون: للعثور على المصادر وتمييز الأخبار الكاذبة.

المسافرون: للحصول على نصائح حول الوجهات أو تحويل العملات.

أصحاب الأعمال: لإنشاء مُحتوى تسويقي أو الرد على استفسارات العملاء.

تأثير تكامل Perplexity مع واتساب على الذكاء الاصطناعي

يُشير اندماج Perplexity مع واتساب إلى تحوُّل جوهري في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث:

الذكاء الاصطناعي يصبح غير مرئي: يندمج في التطبيقات اليومية بدلًا من كونه أداة مُنفصلّة.

التجربة تُصبح أكثر سلاسة: تفاعلات مُباشرة دون حاجز التثبيت أو التسجيل.

الاعتماد الجماعي: يصبح الذكاء الاصطناعي في مُتناول الفئات غير التقليدية، مثل كبار السن أو محدودي التقنية.

بإتاحة Perplexity على واتساب، لم تعد الحاجة إلى أجهزة مُتطورة أو اشتراكات مُكلفة عائقًا أمام الوصول إلى المعرفة. هذه الخطوة تُعيد تعريف التفاعل مع التكنولوجيا، حيث تختفي الأدوات المُعقدّة لتحل محلها تجارب بشرية طبيعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

بهذا التكامل، يُثبت Perplexity أنّ مُستقبل الذكاء الاصطناعي ليس في التطبيقات المُنعزلّة، بل في الدمج الذكي مع حياتنا اليومية