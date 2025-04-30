وزارة الداخلية السعودية تتوعد بعقوبات مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي لمخالفي الأنظمة ..

الأربعاء 30 إبريل-نيسان 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، اليوم، عن فرض عقوبات صارمة على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج، وذلك في إطار جهودها لضمان سلامة وأمن الحجاج وتنظيم أداء المناسك وفق الأطر النظامية.

وأكدت الوزارة أن العقوبات تشمل غرامات مالية تصل إلى (100,000) ريال سعودي، مع اتخاذ إجراءات إضافية بحق المخالفين، وذلك وفق التالي:

أولاً: يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال سعودي كل من الآتي:

1- من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح.

2- من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام، بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة.

ثانيا: يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال سعودي كل من الآتي:

1- من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم، وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما .

2- كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة.

3- كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم.

ثالثًا: ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات.

رابعًا: الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.

وشددت وزارة الداخلية على أهمية الالتزام التام بالأنظمة والتعليمات الصادرة بشأن موسم الحج، مؤكدة أن الحملات الأمنية ستواصل عملها لرصد وضبط المخالفين، وأن العقوبات ستُطبق بلا استثناء حمايةً لضيوف الرحمن وضمانًا لأداء المناسك في أجواء آمنة ومنظمة.

ودعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين والزوار إلى التعاون والالتزام بالتعليمات، مشيرة إلى أن شعار هذا العام هو #لا_حج_بلا_تصريح، لضمان سلاسة الإجراءات والحفاظ على قدسية الزمان والمكان