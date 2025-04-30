الكشف عن اسم نادي سعودي يسعى للتعاقد مع أنشيلوتي مدرب ريال مدريد

الأربعاء 30 إبريل-نيسان 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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كشفت شبكة "ريليفو" الإسبانية عن هوية النادي السعودي الساعي للتعاقد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الحالي.

وأكدت الشبكة الأسبانية أن الهلال هو من تقدم بعرض ضخم وصلت قيمته إلى 50 مليون يورو، في محاولة لخلافة البرتغالي جورجي جيسوس بداية من الصيف المقبل.

ويأتي هذا العرض في وقت تشير فيه تقارير متعددة إلى تعثر مفاوضات أنشيلوتي مع الاتحاد البرازيلي لتدريب "السيليساو"، بسبب تمسك ريال مدريد ببقائه حتى نهاية عقده، ورفض التخلي عنه في يونيو القادم.

وبحسب الشبكة، فإن أنشيلوتي بات "أقرب من أي وقت مضى" للانضمام إلى الدوري السعودي، وسط انزعاج واضح من رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، تجاه تصاعد هذه المفاوضات.

وفي حال تمت الصفقة، سيكون أنشيلوتي أكبر الأسماء التدريبية التي تدخل الملاعب السعودية، مضيفا بعدا جديدا لسباق التعاقدات الكبرى في دوري روشن.