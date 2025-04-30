طارق صالح يعلن وصول أكثر من 31 ألف لوح شمسي لإنتاج 20 ميجاواط من الطاقة الشمسية في المخا ضمن مشروع الكهرباء النظيفة

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أعلن العميد الركن #طارق_صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي - قائد المقاومة الوطنية، عن وصول شحنة جديدة من معدات الطاقة الشمسية إلى مدينة المخا، في إطار مشروع الطاقة النظيفة الموجه لخدمة مناطق الساحل الغربي في محافظتي تعز والحديدة.
وأوضح أن الشحنة الجديدة تضمنت 20 ميجاواط من الطاقة النظيفة، تشمل أكثر من 31 ألف لوح شمسي، و10 محولات كهربائية، و86 جهاز إنفرتر، إلى جانب معدات التحكم والتحويل، وذلك بعد أسبوعين فقط من وصول معدات مماثلة لمحطتي كهرباء حيس والخوخة في محافظة الحديدة.
وأكد العميد طارق صالح أن الجهود مستمرة لإنجاز مشروع 40 ميجاواط إضافية في المخا، مشدداً على أهمية هذا المشروع الحيوي في تعزيز الاستقرار وتحسين الخدمات العامة لأبناء الساحل الغربي، مثمناً في الوقت ذاته دعم الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة لتمويل وتنفيذ هذا المشروع الذي يُعد خطوة استراتيجية نحو مستقبل مستدام.