صدور توجيهات عاجلة لمعالجة أزمة الكهرباء في عدن الحوثيون يتوعدون بريطانيا بعواقب وخيمة ماذا استهدفت الطائرات البريطانية في أول عملية مشتركة مع أمريكا في اليمن؟ الحرب التجارية تدفع أسعار النفط نحو أكبر تراجع شهري منذ 2021 11قتيلًا في تصعيد مفاجئ في سوريا ... ماذا يحدث في أشرفية صحنايا ؟ 49 غارة أمريكية على أهداف حوثية في 6 محافظات يمنية عقوبات أميركية جديدة تضرب شبكة تمويل الحوثيين النفطية التحالف يقلب الموازين: بريطانيا تدخل خط المواجهة ضد الحوثيين في اليمن نصف مليون جندي و8 ملايين طن من القنابل.. لماذا هُزمت أميركا في فيتنام طبول الحرب تُقرع في كشمير: وزير باكستاني يحذر من ضربة هندية وشيكة خلال ساعات
توعدت جماعة الحوثي، يوم الأربعاء، بريطانيا بعواقب وخيمة بسبب ما وصفته عدوانها على اليمن.
جاء ذلك في بيان صادر عن حكومة الجماعة غير المعترف بها دولياً، حيث انتقدت ما اعتبرته “بوقاحة بريطانية” بعد إعلان وزارة الدفاع البريطانية عن تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة في جنوبي صنعاء.
وأوضحت الجماعة أن على بريطانيا أن تتحسب للعواقب المترتبة على عدوانها، مؤكدة أنها سترد على هذا الهجوم غير المشروع.
وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان صدر فجر الأربعاء، أن القوات الجوية الملكية نفذت في 29 أبريل 2025 عملية عسكرية مشتركة مع القوات الأمريكية استهدفت منشآت تابعة لجماعة الحوثي في اليمن.