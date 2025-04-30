الحوثيون يتوعدون بريطانيا بعواقب وخيمة

الأربعاء 30 إبريل-نيسان 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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توعدت جماعة الحوثي، يوم الأربعاء، بريطانيا بعواقب وخيمة بسبب ما وصفته عدوانها على اليمن.

جاء ذلك في بيان صادر عن حكومة الجماعة غير المعترف بها دولياً، حيث انتقدت ما اعتبرته “بوقاحة بريطانية” بعد إعلان وزارة الدفاع البريطانية عن تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة في جنوبي صنعاء.

وأوضحت الجماعة أن على بريطانيا أن تتحسب للعواقب المترتبة على عدوانها، مؤكدة أنها سترد على هذا الهجوم غير المشروع.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان صدر فجر الأربعاء، أن القوات الجوية الملكية نفذت في 29 أبريل 2025 عملية عسكرية مشتركة مع القوات الأمريكية استهدفت منشآت تابعة لجماعة الحوثي في اليمن.