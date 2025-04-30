صدور توجيهات عاجلة لمعالجة أزمة الكهرباء في عدن الحوثيون يتوعدون بريطانيا بعواقب وخيمة ماذا استهدفت الطائرات البريطانية في أول عملية مشتركة مع أمريكا في اليمن؟ الحرب التجارية تدفع أسعار النفط نحو أكبر تراجع شهري منذ 2021 11قتيلًا في تصعيد مفاجئ في سوريا ... ماذا يحدث في أشرفية صحنايا ؟ 49 غارة أمريكية على أهداف حوثية في 6 محافظات يمنية عقوبات أميركية جديدة تضرب شبكة تمويل الحوثيين النفطية التحالف يقلب الموازين: بريطانيا تدخل خط المواجهة ضد الحوثيين في اليمن نصف مليون جندي و8 ملايين طن من القنابل.. لماذا هُزمت أميركا في فيتنام طبول الحرب تُقرع في كشمير: وزير باكستاني يحذر من ضربة هندية وشيكة خلال ساعات
أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان صدر فجر الأربعاء، أن القوات الجوية الملكية نفذت في 29 أبريل 2025 عملية عسكرية مشتركة مع القوات الأمريكية استهدفت منشآت تابعة لجماعة الحوثي في اليمن.
وأوضحت الوزارة أن الضربات الجوية ركّزت على مواقع لصناعة الطائرات المسيّرة الهجومية، التي استخدمتها الميليشيا في شن هجمات على السفن في البحر الأحمر. وأضاف البيان أن المواقع المستهدفة تقع على بُعد نحو 24 كيلومترًا جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، وقد جرى تحديدها بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة.
وشددت وزارة الدفاع على أن العملية خضعت لتخطيط محكم بهدف تقليل المخاطر على المدنيين، ونُفذت ليلاً كإجراء احترازي إضافي. واستخدمت القوات البريطانية في الغارات مقاتلات "تايفون FGR4" مزودة بذخائر موجهة من طراز "بايفواي IV"، بدعم من طائرات التزود بالوقود "فويجر".
وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود التحالف الدولي لردع الأنشطة العدائية التي تهدد حرية الملاحة في المنطقة.