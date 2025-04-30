49 غارة أمريكية على أهداف حوثية في 6 محافظات يمنية عقوبات أميركية جديدة تضرب شبكة تمويل الحوثيين النفطية التحالف يقلب الموازين: بريطانيا تدخل خط المواجهة ضد الحوثيين في اليمن نصف مليون جندي و8 ملايين طن من القنابل.. لماذا هُزمت أميركا في فيتنام طبول الحرب تُقرع في كشمير: وزير باكستاني يحذر من ضربة هندية وشيكة خلال ساعات وزير الداخلية يدعو قيادات أجهزة الأمن الى رفع مستوى الجاهزية واليقظة واحباط تصعيد المليشيا إتلاف أكثر من أربعة أطنان من المخدرات قيمتها التقديرية تزيد عن 7 مليار وفي طليعة المتهمين 12 إيرانيا .. عاجل محافظة مأرب تكرم 65 حافظاً وحافظة لكتاب الله اشادة رئاسية بدعم هولندا ونقاش حول تداعيات التصعيد الحوثي بالبحر الأحمر البنك المركزي اليمني: فتح مزاد لبيع 30 مليون دولار
في خطوة تصعيدية تستهدف البنية المالية للحوثيين، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على ثلاث شركات شحن بحري قامت بنقل مشتقات نفطية إلى موانئ خاضعة لسيطرة الجماعة في اليمن.
الشركات المعاقبة، والتي ترفع سفنها أعلام سان مارينو وبنما، متهمة بإيصال شحنات من الغاز البترولي المسال إلى ميناء رأس عيسى، مما يوفّر للحوثيين مصدراً مالياً لتمويل هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود واشنطن لتجفيف مصادر الدخل غير المشروع للجماعة، التي تستغل سيطرتها على موانئ استراتيجية لتضخيم أرباحها عبر السوق السوداء، على حساب استقرار التجارة والملاحة العالمية.
العقوبات استهدفت كلاً من:
شركة ZAS Shipping & Trading
وناقلة "Tulip BZ" شركة Pagasa Shipping
وناقلة "Maysan" شركة Great Success Shipping
وناقلة "White Whale" تأتي هذه الإجراءات في وقت يتزايد فيه الضغط الدولي لوضع حد للتصعيد الحوثي في البحر الأحمر، وسط تحذيرات من تداعياته على الاقتصاد العالمي.