عقوبات أميركية جديدة تضرب شبكة تمويل الحوثيين النفطية

الأربعاء 30 إبريل-نيسان 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -خاص

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في خطوة تصعيدية تستهدف البنية المالية للحوثيين، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على ثلاث شركات شحن بحري قامت بنقل مشتقات نفطية إلى موانئ خاضعة لسيطرة الجماعة في اليمن.

الشركات المعاقبة، والتي ترفع سفنها أعلام سان مارينو وبنما، متهمة بإيصال شحنات من الغاز البترولي المسال إلى ميناء رأس عيسى، مما يوفّر للحوثيين مصدراً مالياً لتمويل هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود واشنطن لتجفيف مصادر الدخل غير المشروع للجماعة، التي تستغل سيطرتها على موانئ استراتيجية لتضخيم أرباحها عبر السوق السوداء، على حساب استقرار التجارة والملاحة العالمية.

العقوبات استهدفت كلاً من:

شركة ZAS Shipping & Trading

وناقلة "Tulip BZ" شركة Pagasa Shipping

وناقلة "Maysan" شركة Great Success Shipping

وناقلة "White Whale" تأتي هذه الإجراءات في وقت يتزايد فيه الضغط الدولي لوضع حد للتصعيد الحوثي في البحر الأحمر، وسط تحذيرات من تداعياته على الاقتصاد العالمي.