التحالف يقلب الموازين: بريطانيا تدخل خط المواجهة ضد الحوثيين في اليمن نصف مليون جندي و8 ملايين طن من القنابل.. لماذا هُزمت أميركا في فيتنام طبول الحرب تُقرع في كشمير: وزير باكستاني يحذر من ضربة هندية وشيكة خلال ساعات وزير الداخلية يدعو قيادات أجهزة الأمن الى رفع مستوى الجاهزية واليقظة واحباط تصعيد المليشيا إتلاف أكثر من أربعة أطنان من المخدرات قيمتها التقديرية تزيد عن 7 مليار وفي طليعة المتهمين 12 إيرانيا .. عاجل محافظة مأرب تكرم 65 حافظاً وحافظة لكتاب الله اشادة رئاسية بدعم هولندا ونقاش حول تداعيات التصعيد الحوثي بالبحر الأحمر البنك المركزي اليمني: فتح مزاد لبيع 30 مليون دولار لماذا انهارت العملة في مناطق الشرعية؟.. متخصص في الإقتصاد يشرح وضع الريال اليمني والحلول الممكنة لتجاوز الأزمة توقعات الطقس في اليمن بحسب مركز الأرصاد الجوية يومنا هذا
حذر وزير الإعلام الباكستاني، عطا الله تارار، من أن الهند تستعد لشن ضربة عسكرية على باكستان خلال الساعات الأربع والعشرين إلى الست والثلاثين القادمة، مستنداً إلى معلومات استخباراتية "موثوقة".
وأوضح في منشور على منصة "إكس" أن الهند تعتزم تنفيذ هذا الهجوم بذريعة الحادثة الأخيرة في باهالغام، الواقعة بإقليم كشمير المتنازع عليه. وأكد الوزير أن أي عدوان من جانب الهند سيُقابل برد "حاسم وسريع"، محملاً نيودلهي كامل المسؤولية عن ما قد يترتب على ذلك من "عواقب كارثية".
وتأتي هذه التصريحات عقب هجوم مسلح دامٍ استهدف سياحاً في كشمير الهندية وأدى إلى مقتل 26 شخصاً، وهو ما أثار موجة جديدة من التوترات بين الدولتين النوويتين.
الهند، التي تتهم عناصر باكستانية بالوقوف خلف الهجوم، لم تُصدر رداً رسمياً بعد، في حين نفت إسلام آباد أي ضلوع لها، مطالبة بتحقيق دولي محايد.
وكان رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، قد توعد بمحاسبة المنفذين، فيما صرح وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، بأن بلاده في "حالة تأهب قصوى"، مؤكداً أن استخدام الأسلحة النووية لن يتم إلا إذا تعرضت باكستان لتهديد وجودي مباشر.