وزير الداخلية يدعو قيادات أجهزة الأمن الى رفع مستوى الجاهزية واليقظة واحباط تصعيد المليشيا

الثلاثاء 29 إبريل-نيسان 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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شدد وزير الداخلية اللواء ابراهيم حيدان على أهمية رفع مستوى الجاهزية واليقظة الأمنية، لمواجهة تصعيد مليشيات الحوثي الإرهابية، والعمل على إحباط مخططاتها التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

كما ثمن وزير الداخلية التضحيات الجسيمة التي يقدمها رجال الشرطة إلى جانب إخوانهم في القوات المسلحة في مختلف ميادين الشرف والبطولة.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا أمنيا موسعا لمناقشة مستوى أداء الاجهزة الأمنية في محافظة مأرب والصعوبات التي تواجه سير عملها وسبل معالجتها وتجاوزها، بحسب وكالة سبأ.

وشدد حيدان على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة والوحدات الأمنية، وتكثيف الجهود لتأمين المؤسسات والمرافق الحيوية، وحماية أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار