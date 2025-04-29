إتلاف أكثر من أربعة أطنان من المخدرات قيمتها التقديرية تزيد عن 7 مليار وفي طليعة المتهمين 12 إيرانيا .. عاجل

الثلاثاء 29 إبريل-نيسان 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أتلفت الأجهزة الأمنية والقضائية بمحافظة المهرة، اليوم، أكثر من أربعة أطنان من مادة الحشيش المخدر، ونحو 200 كيلوجرام من مادة الشبو، بحضور عدد من القيادات الأمنية والعسكرية والقضائية، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بها.

وجرت عملية الإتلاف تحت إشراف النيابة العامة، وبمشاركة إدارة الأمن والشرطة، وقيادة اللواء 137 مشاة، وإدارة مكافحة المخدرات، وإدارة البحث الجنائي، وعدد من ضباط وأفراد أمن المحافظة.

وأوضح رئيس نيابة الاستئناف القاضي هاني فورس بلحاف، أن المواد المخدرة التي تم إتلافها تم ضبطها خلال عمليتين منفصلتين قبالة سواحل محافظة المهرة، إحداهما قبالة مديرية الغيضة، والأخرى قبالة سواحل منطقة عتاب.

وقال مركز المهرة الإعلامي ان الكمية المضبوطة بلغت نحو أربعة أطنان من مادة الحشيش (ريتناج) وما يقارب 200 كيلوجرام من مادة الشبو المخدر، وتقدر قيمتها التقديرية بـ اكثر من 7 مليار يمني وضُبط خلالها 12 متهماً من جنسيات إيرانية وأخرى مختلفة.

وأشاد بلحاف بجهود الأجهزة الأمنية ومكافحة المخدرات، مثمناً دعم مجلس القضاء الأعلى ومعالي النائب العام ومعالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة، لاهتمامهم الكبير بدعم الجانب الأمني، وبتعزيز العمل القضائي، والذي تُوج بإنشاء نيابة جزائية متخصصة في المحافظة، مما أسهم في تسريع الإجراءات القضائية المتعلقة بقضايا المخدرات .. مؤكداً أن هذه الجهود تمثل رسالة واضحة على أن الأجهزة الأمنية والقضائية ستظل صمام أمان في محاربة آفة المخدرات وحماية المجتمع من مخاطرها.

بدوره ذكر مدير عام الأمن والشرطة العميد مفتي سهيل صمودة، أن الكميات التي تم ضبطها وإتلافها اليوم كانت تستهدف تدمير الشباب والأطفال، مشيداً بجهود رجال الأمن وإدارة مكافحة المخدرات ورجال البحث الجنائي .. داعياً أبناء المحافظة إلى رفع الغطاء القبلي والاجتماعي عن المهربين والمروجين وعدم التستر عليهم، ومقدماً شكره لقيادة محور الغيضة العسكري على مساهمتهم في إنجاح عملية الإتلاف.