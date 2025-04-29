محافظة مأرب تكرم 65 حافظاً وحافظة لكتاب الله

الثلاثاء 29 إبريل-نيسان 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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كرم مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة مأرب اليوم، 65 حافظا ًوحافظة للقران الكريم والحافظات المجازات بالسند المتصل للنبي (صلى الله عليه وسلم) بالشهائد التقديرية والجوائز التحفيزية.

وخلال الحفل الذي اقيم بالمناسبة، هنأ وكيل المحافظة علي الفاطمي، ومدير مكتب الاوقاف والارشاد بالمحافظة، حسن القبيسي، الحافظين والحافظات المكرمين بينهم حافظتين مجازات بالسند المتصل للنبي (صلى الله عليه وسلم)، والذين اتموا عملية الحفظ في حلقات ومراكز التحفيظ التابعة لمكتب الاوقاف خلال عام كامل.

واشارا الى ان هذا التكريم هو تشجيعي ورمزي بهدف التحفيز على التنافس الايجابي في حفظ كتاب الله والالمام به..لافتين الى ان الاحتفاء بإتمام هذه الكوكبة حفظهم لكتاب الله، يأتي ضمن برنامج متكامل لوزارة الاوقاف ومكتبها بالمحافظة بسد الاحتياج في مراكز التحفيظ والتعليم لكتاب الله للأجيال بالشكل الصحيح والقراءات الصحيحة وبالسند المتصل.

واكد وكيل المحافظة ومدير عام الاوقاف، ان التعليم الروحي والديني السليم للأجيال هو تحصينا لعقولهم من الانحرافات والتطرف والاستغلال من قبل الجماعات الارهابية والمتطرفة وفي مقدمتها مليشيات الحوثي الارهابية.