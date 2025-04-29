اشادة رئاسية بدعم هولندا ونقاش حول تداعيات التصعيد الحوثي بالبحر الأحمر

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أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عن تقديره الكبير للدعم المقدم من الحكومة الهولندية، ومواقفها الثابتة الى جانب الحكومة، والشعب اليمنى، وتدخلاتها المشهودة في المجالات الانمائية، والانسانية، مؤكدا اهمية مضاعفة هذا الدعم لتحسين الاوضاع المعيشية والخدمية.
واستقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن، جانييت سيبين.
وتطرق اللقاء الى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، والآفاق الواعدة لتنميتها على كافة المستويات.
واشار الرئيس، الى تداعيات التهديدات الارهابية الحوثية على سفن الشحن البحري، والأمن والسلم الدوليين، فضلاً عن انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، بما في ذلك استمرارها في اعتقال واخفاء العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات والبعثات الدولية.
واكد الرئيس، اهمية الدور الهولندي الفاعل في وحدة المجتمع الدولي، الى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية، وضرورة التحاق الدول الاوروبية بالإجراءات العقابية ضد المليشيات الحوثية الارهابية.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، قد استمع من السفيرة الهولندية الى احاطة حول زيارتها الاخيرة الى العاصمة المؤقتة عدن ونتائج لقاءاتها مع المسؤولين في الحكومة والسلطة المحلية والمجتمع المدني بشأن اولويات الدعم الهولندي وبرامجه المستقبلية في مختلف المجالات.