توقعات الطقس في اليمن بحسب مركز الأرصاد الجوية يومنا هذا

الثلاثاء 29 إبريل-نيسان 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس في المناطق الساحلية والقريبة منها، صحو إلى غائم جزئياً مع احتمال هطول أمطار خفيفة على أجزاء من أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والمناطق المحاذية لها، والرياح معتدلة على السواحل الشرقية، بينما تكون معتدلة إلى نشطة على السواحل الجنوبية وباب المندب والسواحل الغربية، حيث تتراوح سرعتها من (20-30) عقدة مثيرة للأتربة والرمال.

كما توقع المركز في نشرته الجوية اليومية، أن تشهد المرتفعات الجبلية، طقس غائم جزئياً إلى غائم مع احتمال هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الغربية، بالإضافة إلى أجزاء من مرتفعات وهضاب محافظتي لحج وأبين، وكذا أن تشهد المناطق الصحراوية والهضبية، طقس صحو وحار نهاراً - معتدل ليلاً، والرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للأتربة والرمال.

وبحسب النشرة الجوية، فأنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم الثلاثاء، في المناطق الساحلية والقريبة منها كالتالي: عدن 33 / 27 - المكلا 33 / 25 - الحديدة 34 / 28 - سقطرى 33 / 24 - المخا 34 / 26 - الغيضة 34 / 26 - زنجبار 34 / 26 - لحج 35 / 24 ، وفي المناطق الصحراوية والهضبية كالتالي: سيئون 39 / 20 - مأرب 38 / 23 - عتق 36 / 23 - بيحان 36 / 22 ، وفي المناطق الجبلية كالتالي: صنعاء 30 / 14 - تعز 32 / 17 - ذمار 27 / 10 - الضالع 31 / 18 - إب 29 / 16 - البيضاء 30 / 14 .

ووجّه المركز، تحذيراً للأخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول ومن العواصف الرعدية، وكذا للأخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من ارتفاع درجات الحرارة والتعرض المباشر لأشعة الشمس .. مهيباً بالمواطنين بأخذ الاحتياطات والإرشادات اللازمة للوقاية من الحر وضربات الشمس.

فيما توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، في نشرته البحرية اليومية، اليوم الثلاثاء، أن تكون حالة البحر في سواحل المهرة وحضرموت وشبوة وأرخبيل سقطرى خفيف الموج، وفي سواحل أبين وعدن وباب المندب والسواحل الغربية خفيف إلى معتدل الموج، وكذا أن تكون حالة البحر لمياهنا الإقليمية في بحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر معتدل الموج، كما حذر المركز، الأخوة الصيادين ومرتادي البحر في السواحل الغربية وباب المندب والبحر الأحمر من اضطراب البحر وارتفاع الموج وشدة الرياح.