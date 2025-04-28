اللواء سلطان العرادة يلتقي بالقائم بأعمال السفاره الصينية ويشيد بقرارات بكين الداعمة لليمن

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بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، اليوم الاثنين، مع القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن، السفير شاو تشنغ، العلاقات الثنائية بين اليمن والصين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.
واستعرض اللواء العرادة مستجدات الأوضاع على الساحة، في ظل استمرار تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من نظام إيران، وتصاعد انتهاكاتها المتواصلة بحق المدنيين، بما يهدد الجهود الرامية لتحقيق السلام في اليمن، ويضاعف من التحديات الإنسانية الناجمة عن حروبها وانقلابها على الشرعية والإجماع الوطني في بلادنا.
واعرب العرادة عن تطلع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية إلى توسيع آفاق الشراكة مع الحكومة الصينية خلال المرحلة المقبلة، لتشمل مختلف القطاعات الحيوية، بما يخدم مصالح البلدين.
وأشاد عضو مجلس القيادة بقرارات الحكومة الصينية الداعمة لليمن في القطاع التجاري، وفي مقدمتها قرار إعفاء صادرات اليمن من الرسوم الجمركية، ومنح فرص للمشاركة في المعارض الدولية، الأمر الذي سيسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية.
من جهته عبر السفير شاو تشنغ عن حرص جمهورية الصين الشعبية على الدفع بعملية السلام، مؤكداً مواصلة العمل لدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وتوفير المساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي لليمن.