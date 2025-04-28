عاجل: الهجرة الدولية تنفي علاقتها بمركز ايواء لمهاجرين أفارقة قال الحوثيون أنه تعرض لقصف أمريكي

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نفت الهجرة الدولية علاقتها بمركز إيواء للمهاجرين الأفارقة في صعدة، شمال اليمن والذي قال الحوثيون أنه تعرض للقصف الأمريكي.
ودعت المنظمة، اليوم الإثنين، إلى حماية المدنيين وتجنب إلحاق الأذى بهم واحترام القوانين الدولية، وفق ما أوردته قناة بلقيس.
وعبرت المنظمة الدولية للهجرة عن عميق حزنها إزاء التقارير التي تفيد بوقوع خسائر فادحة في الأرواح في صعدة باليمن.
متحدثة منظمة الهجرة الدولية مونيكا شيرياك، قالت للأناضول: "نشعر بحزن عميق إزاء مقتل 68 مهاجرا إثر غارة أمريكية في #صعدة، وندعو جميع أطراف النزاع إلى إعطاء الأولوية لحماية المدنيين وضمان الاحترام الكامل للقوانين الدولية".
وزارة الداخلية بحكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا) قالت إن غارات أمريكية "متعمدة" استهدفت مركز إيواء يضم 115 مهاجرا (غير نظامي) جميعهم من جنسيات إفريقية.
وذكرت قناة المسيرة التابعة الحوثيين إنه جرى انتشال 68 جثة بعد أن أصابت ضربة أمريكية مركز احتجاز يؤوي مهاجرين أفارقة في محافظة صعدة، مضيفة أن 47 آخرين أصيبوا في الهجوم.
ونقلت القناة عن وزارة الداخلية التابعة للجماعة بيانا أكّدت فيه “سقوط عشرات القتلى والجرحى” في “القصف الأمريكي المتعمد الذي استهدف مركزا يضم 115 مهاجرا جميعهم من الجنسيات الإفريقية”.
وقالت الوزارة إنّ المركز الواقع في سجن صعدة الاحتياطي تابع لإشراف “منظمة الهجرة الدولية ومنظمة الصليب الأحمر”.