عاجل: أمريكا تعاقب كيانات وسفن على صلة بالحوثيين وإيران

الإثنين 28 إبريل-نيسان 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الاثنين فرض عقوبات جديدة على الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن.

وقالت الخزانة الأمريكية في بيان لها: ''فرضنا عقوبات على كيانات وسفن على صلة بالحوثيين وإيران''.

واوضحت، الخزانة الأمريكية إن العقوبات الجديدة المفروضة على الحوثيين استهدفت شركتي زاس للشحن والتجارة، وشركة جريت سكسيس للشحن، المسجلتين في جزر مارشال، وشركة باجساك للشحن، المسجلة في موريشيوس، وسفن الشحن التي استخدمتها هذه السفن لنقل منتجات النفط والغاز إلى ميناء رأس عيسى الذي يسيطر عليه الحوثيين، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي، مايكل فولكندر: "يؤكد إجراء اليوم التزامنا بعرقلة جهود الحوثيين لتمويل هجماتهم الخطيرة والمزعزعة للاستقرار في المنطقة".

وأضاف: "ستواصل الخزانة الأمريكية استخدام أدواتها وصلاحياتها لاستهداف من يسعون إلى تمكين الحوثيين من استغلال الشعب اليمني ومواصلة حملتهم العنيفة".