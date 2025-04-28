ترتيبات مع طيران اليمنية لنقل حجاج اليمن بما في ذلك وضع تسعيرة مناسبة للتذاكر

الإثنين 28 إبريل-نيسان 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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ناقش وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة، الدكتور مختار الرباش، اليوم الاثنين، مع نائب مدير عام شركة الخطوط الجوية اليمنية للشؤون التجارية، محسن حيدرة، ترتيبات واستعدادات نقل الحجاج لموسم حج هذا العام 1446هـ.

وتطرق اللقاء، الى جدولة الرحلات وجاهزية الطائرات، واهمية وضع تسعيرة للتذاكر تتناسب مع أوضاع الحجاج وجوانب التنسيق بين الجانبين بما يسهم في خدمة ضيوف الرحمن.

وخلال اللقاء، اشاد الوكيل الرباش، بجهود الخطوط الجوية اليمنية باعتبارها الناقل الوطني في خدمة المجتمع..مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين بما يسهم في تسهيل عملية نقل الحجاج وتقديم أفضل الخدمات.

بدوره استعرض حيدرة، الترتيبات التي أجرتها الشركة استعداداً لموسم الحج، والجهود التي تبذلها من أجل تسيير الرحلات..مشيرا الى توجيهات قيادة الشركة بتخصيص كافة الرحلات الجوية لطائرات اليمنية من أجل نقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة.

حضر اللقاء مفوض المسار الالكتروني بالوزارة، معين ترك، ومدير عام الحج والعمرة، عبد الكريم الشيخ، ومدير إدارة النقل والتفويج، عبد الرقيب شجاع، وعدد من المسؤولين والمختصين بالوزارة والخطوط الجوية اليمنية، وفق وكالة سبأ.