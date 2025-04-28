ترامب يبتز مصر بقناة السويس بسبب موقفها الرافض تهجير الفلسطينيين (تقرير) قرارات لتكتل الأحزاب والمكونات السياسية في اليمن لمرحلة ما بعد اسقاط انقلاب الحوثيين واستعادة صنعاء مظاهرات غاضبة في عدن (صور) الأسوأ منذ 80 عاما.. نتائج استطلاع كارثية بعد مرور 100 يوم على تنصيب ترامب واشنطن تكشف حصيلة ضرباتها في اليمن.. وتتوعد بالمزيد رغم سقوط عشرات الضحايا التعرض لبكتيريا أمعاء في الطفولة قد يفسر الإصابة المبكرة بسرطان القولون إيران تعلن عن إحباط هجوم كبير ومعقّد استهدف البنية التحتية لليلة الرابعة.. تبادل إطلاق النار بين الهند وباكستان عبر حدود كشمير مقتل 30 وإصابة 50 بغارة أميركية على مركز للمهاجرين الأفارق في صعدة ..تفاصيل رئيس الوزراء يعزي عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة
شهدت مدينة عدن مظاهرات غاضبة اليوم الاثنين، طالبت بتحسين الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء ووقف الانهيار المستمر للعملة.
وقطع المتظاهرون، طرقات رئيسية في المدينة وأحرقوا الإطارات.