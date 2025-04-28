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مظاهرات غاضبة في عدن (صور)

الإثنين 28 إبريل-نيسان 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- عدن
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شهدت مدينة عدن مظاهرات غاضبة اليوم الاثنين، طالبت بتحسين الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء ووقف الانهيار المستمر للعملة.

وقطع المتظاهرون، طرقات رئيسية في المدينة وأحرقوا الإطارات.

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