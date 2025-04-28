واشنطن تكشف حصيلة ضرباتها في اليمن.. وتتوعد بالمزيد رغم سقوط عشرات الضحايا

الإثنين 28 إبريل-نيسان 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -متابعات

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كشفت الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين، عن حصيلة ضرباتها الجوية ضد اليمن، متوعدة بالمزيد، رغم سقوط عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين جراء هذه الهجمات المروعة.

وقالت إنها وجهت أكثر من 800 ضربة عسكرية لليمن منذ منتصف آذار/ مارس الماضي، أي تاريخ بدء القصف على اليمن، وتوعدت بمواصلة عدوانها الذي أسقط مئات القتلى.

هذا الإعلان يتزامن مع سلسلة غارات أمريكية استهدفت مركز إيواء مهاجرين أفارقة غير نظاميين بمحافظة صعدة (شمالا)، ما أدى إلى مقتل 68 وإصابة 47، وفق قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثي.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان عبر منصة "إكس" إنها شنت منذ 15 آذار/ مارس "حملة مكثفة ومستمرة" ضد جماعة الحوثي باليمن. وادعت أن عدوانها يهدف إلى "استعادة حرية الملاحة والردع الأمريكي".

واستأنفت الولايات المتحدة هجماتها ضد اليمن، عقب أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماما".

سنتكوم" ادعت أيضا أنها نفذت عملياتها بـ"استخدام معلومات استخباراتية مفصلة وشاملة، لضمان تأثيرات مميتة ضد الحوثيين، مع تقليل المخاطر على المدنيين".

غير أن جماعة الحوثي أعلنت، الجمعة الماضي، "مقتل وجرح مئات المدنيين" جراء أكثر من 1200 غارة وقصف أمريكي على اليمن منذ منتصف الشهر الماضي.

وأسفرت الغارات عن تدمير أعيان مدنية بأحياء سكنية وموانئ ومرافق صحية وخزانات مياه ومواقع أثرية، "في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، بحسب الحوثيين.

ومتوعدةً بمواصلة عدوانها عل اليمن، قالت "سنتكوم": "سنواصل زيادة الضغط وتفكيك قدرات الحوثيين بشكل أكبر ما داموا يواصلون عرقلة حرية الملاحة".

وقالت إنه "منذ انطلاق عملية (عدوان) "الفارس الخشن"، فقد شنت القيادة المركزية الأمريكية أكثر من 800 ضربة".

وادعت أن "هذه الضربات أسفرت عن مقتل مئات من مقاتلي ’الحوثي’ والعديد من قادتهم، بمَن فيهم مسؤولون كبار بمجال الصواريخ والطائرات المسيّرة".

وتابعت بأن "الضربات دمرت العديد من منشآت القيادة والسيطرة، وأنظمة الدفاع الجوي، ومرافق تصنيع الأسلحة المتقدمة، ومواقع تخزين الأسلحة المتطورة