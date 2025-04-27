رئيس الوزراء يعزي عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة

الأحد 27 إبريل-نيسان 2025 الساعة 09 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مساء اليوم، الاحد، اتصالاً هاتفياً، بعضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ مأرب، اللواء سلطان العرادة، لتعزيته في ارتقاء ثلاثة من أقاربه في جبهات الشرف والبطولة ضد مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

وقدم دولة رئيس الوزراء، صادق العزاء وعظيم المواساة للواء سلطان العرادة وكافة آل العرادة بهذا المصاب الجلل..مشيداً بالمواقف البطولية التي يسطرها شهداء الوطن بدمائهم الزكية، دفاعاً عن الوطن والجمهورية والحرية والكرامة، ورفض المشروع السلالي الكهنوتي الحوثي.. مؤكداً ان تضحيات كل شهداء الوطن ستظل خالدة في وجدان كل الأحرار، للمضي على دربهم استكمال استعادة الدولة وإسقاط المشروع الانقلابي.