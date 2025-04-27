واشنطن تنسف مزاعم الحوثيين وتكشف عن المواقع التي يتم من خلالها دك مواقع المليشيا وثكناتها المسلحة

الأحد 27 إبريل-نيسان 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أكدت الولايات المتحدة أن قواتها البحرية استمرار ضربات مقاتلات سلاح الجو على جماعة الحوثي في اليمن، وذلك بعد ساعات من إعلان الجماعة قصفها حاملتي الطائرات ترومان وفينسون.

وقالت القيادة المركزية الوسطى (سنتكوم) في تغريدة عبر حسابها على "إكس" إن قواتها علي متن حاملة الطائرات يو اس اس هاري اس ترومان (CVN75) وحاملة الطائرات يو اس اس كارل فينسون (CVN70) تواصل تنفيذ العمليات ضد الحوثيين المدعومين من ايران علي مدار الساعة.

ونشرت سنتكوم صورا ومقاطع فيديو لمقاتلات الجو تقلع من على متن حاملات الطائرات في مسرح العمليات.

وأمس السبت أعلنت جماعة الحوثي تنفيذها عمليتين نوعيتين بطائرات مسيرة وصواريخ مجنة استهدفت حاملتي الطائرات تورمان في البحر الأحمر.

وتعلن جماعة الحوثي بين الحين والآخر استهداف حاملات الطائرات الأمريكية منذ إعلان ترامب بدأ عمليته العسكرية ضد الحوثيين منتصف مارس الماضي