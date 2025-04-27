واشنطن: نجري محادثات يومية مع الصين بشأن الرسوم الجمركية

الأحد 27 إبريل-نيسان 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - رويترز

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قالت وزيرة الزراعة الأمريكية بروك رولينز اليوم الأحد إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تجري محادثات يومية مع الصين بشأن الرسوم الجمركية.

وأضافت رولينز في تصريحات لقناة (سي.إن.إن) أن هناك محادثات جارية بين البلدين وأن الصفقات التجارية مع الدول الأخرى “قريبة للغاية”.

وتابعت “نجري محادثات يومية مع الصين، إلى جانب دول أخرى جاءت إلى طاولة المفاوضات وعددها 99 أو 100 دولة”.