آخر الاخبار

ما دلالات تأخر السفير الإيراني في تلبية استدعائه من قبل لبنان دبلوماسيًا وسياسيًا؟ انفجار بندر عباس: هل اهتزت إيران بفعل فاعل أم خلل عابر؟ واشنطن: نجري محادثات يومية مع الصين بشأن الرسوم الجمركية العميد طارق صالح يعزي اللواء  سلطان العرادة  الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء السكان من أحد أحياء الضاحية الجنوبية ببيروت الهند وباكستان على حافة الحرب النووية.. غارات جوية تستهدف ثكنات ومواقع المليشيا الحوثية غرب تعز الخدمة المدنية: الخميس القادم إجازة رسمية إصابة 3 روس في ''رأس عيسى'' والحكومة تخاطب عمال وموظفي الميناء : ''لا تضحوا بأنفسكم لأجل مخططات الحوثي'' مطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن حادثة انفجار حي فروة بصنعاء

واشنطن: نجري محادثات يومية مع الصين بشأن الرسوم الجمركية

الأحد 27 إبريل-نيسان 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - رويترز
عدد القراءات 148

 

قالت وزيرة الزراعة الأمريكية بروك رولينز اليوم الأحد إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تجري محادثات يومية مع الصين بشأن الرسوم الجمركية.

وأضافت رولينز في تصريحات لقناة (سي.إن.إن) أن هناك محادثات جارية بين البلدين وأن الصفقات التجارية مع الدول الأخرى “قريبة للغاية”.

وتابعت “نجري محادثات يومية مع الصين، إلى جانب دول أخرى جاءت إلى طاولة المفاوضات وعددها 99 أو 100 دولة”.

  
إقراء أيضاً
دولة عربية تحتل المركز الثاني بين أكبر اقتصادات أفريقيا في 2025
خلال لقاءات جانبية على هامش مباحثات صندوق النقد الدولي وزير المالية السعودي يدعو
منحة كويتية جديدة لليمن
اتفاق تجاري منتظر بين واشنطن وبكين يفقد الذهب بريقه ..
صندوق النقد الدولي يصدر قرارات جديدة بشأن أول رئيس بعثة إلى سوريا منذ 14 عاماً
اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين يفقد الذهب بريقه
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة اقتصاد

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2025 مأرب برس | موقع الأخبار الأول