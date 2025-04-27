العميد طارق صالح يعزي اللواء  سلطان العرادة 

الأحد 27 إبريل-نيسان 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أجرى عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا بأخيه عضو المجلس محافظ محافظة مأرب سلطان العرادة، لتعزيته في ارتقاء ثلاثة من أقاربه في جبهات الشرف والبطولة ضد المشروع الإيراني وأدواته (مليشيا الحوثي الإرهابية).

وأعرب طارق صالح عن خالص التعازي والمواساة، مبتهلًا إلى المولى عز وجل أن يتقبلهم في الفردوس الأعلى مع الشهداء والصديقين.