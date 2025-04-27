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عاجل : الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء السكان من أحد أحياء الضاحية الجنوبية ببيروت

الأحد 27 إبريل-نيسان 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار
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أصدر الجيش الإسرائيلي الأحد إنذار إخلاء إلى سكان حيّ الحدث في ضاحية بيروت الجنوبية قبل قصف مبنى فيه، وفق ما جاء في بيان للمتحدث باسم الجيش بالعربية أفيخاي أدرعي.

وقال أدرعي في البيان المنشور على منصة إكس: "إنذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وخاصة في حي الحدث، لكل من يتواجد في المبنى المحدد، أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله، أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر".

 

ويتزامن هذا التهديد مع تحليق مكثّف للطائرات المسيّرة في أجواء مناطق الضاحية الجنوبية.

 
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