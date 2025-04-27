عاجل : الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء السكان من أحد أحياء الضاحية الجنوبية ببيروت الهند وباكستان على حافة الحرب النووية.. غارات جوية تستهدف ثكنات ومواقع المليشيا الحوثية غرب تعز الخدمة المدنية: الخميس القادم إجازة رسمية إصابة 3 روس في ''رأس عيسى'' والحكومة تخاطب عمال وموظفي الميناء : ''لا تضحوا بأنفسكم لأجل مخططات الحوثي'' مطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن حادثة انفجار حي فروة بصنعاء الرئيس العليمي يبحث مع أمريكا وفرنسا جهود تأمين الممرات المائية والإجراءات الكفيلة بتنفيذ ذلك 3 كروت حمراء حصل عليها لاعبو ريال مدريد في مباراة برشلونة.. هل رأيتموها؟ تربطه علاقة جيدة مع إسرائيل .. من هو حسن الشيخ أول نائب للرئيس في فلسطين؟ وماذا قالت حماس؟ 12 قتيلاً ومصابًا في غارات أمريكية أمس على صنعاء
أصدر الجيش الإسرائيلي الأحد إنذار إخلاء إلى سكان حيّ الحدث في ضاحية بيروت الجنوبية قبل قصف مبنى فيه، وفق ما جاء في بيان للمتحدث باسم الجيش بالعربية أفيخاي أدرعي.
وقال أدرعي في البيان المنشور على منصة إكس: "إنذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وخاصة في حي الحدث، لكل من يتواجد في المبنى المحدد، أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله، أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر".
ويتزامن هذا التهديد مع تحليق مكثّف للطائرات المسيّرة في أجواء مناطق الضاحية الجنوبية.