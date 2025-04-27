غارات جوية تستهدف ثكنات ومواقع المليشيا الحوثية غرب تعز

الأحد 27 إبريل-نيسان 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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شن الطيران الأمريكي ظهر اليوم الأحد، سلسة غارات عنيفة استهدفت مواقع تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، في مديرية مقبتة شمالي غرب محافظة تعز.

وذكرت مصادر محلية أن الطيران الأميركي استهدف ب 6 غارات جوية ثكنات ومواقع حوثية في المديرية.

وتسببت الغارات الأمريكية في تدمير التحصينات والمواقع العسكرية ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة فضلا عن وفاة العشرات من قيادات الحوثي الميدانية