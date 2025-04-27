عاجل : الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء السكان من أحد أحياء الضاحية الجنوبية ببيروت الهند وباكستان على حافة الحرب النووية.. غارات جوية تستهدف ثكنات ومواقع المليشيا الحوثية غرب تعز الخدمة المدنية: الخميس القادم إجازة رسمية إصابة 3 روس في ''رأس عيسى'' والحكومة تخاطب عمال وموظفي الميناء : ''لا تضحوا بأنفسكم لأجل مخططات الحوثي'' مطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن حادثة انفجار حي فروة بصنعاء الرئيس العليمي يبحث مع أمريكا وفرنسا جهود تأمين الممرات المائية والإجراءات الكفيلة بتنفيذ ذلك 3 كروت حمراء حصل عليها لاعبو ريال مدريد في مباراة برشلونة.. هل رأيتموها؟ تربطه علاقة جيدة مع إسرائيل .. من هو حسن الشيخ أول نائب للرئيس في فلسطين؟ وماذا قالت حماس؟ 12 قتيلاً ومصابًا في غارات أمريكية أمس على صنعاء
شن الطيران الأمريكي ظهر اليوم الأحد، سلسة غارات عنيفة استهدفت مواقع تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، في مديرية مقبتة شمالي غرب محافظة تعز.
وذكرت مصادر محلية أن الطيران الأميركي استهدف ب 6 غارات جوية ثكنات ومواقع حوثية في المديرية.
وتسببت الغارات الأمريكية في تدمير التحصينات والمواقع العسكرية ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة فضلا عن وفاة العشرات من قيادات الحوثي الميدانية