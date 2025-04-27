الخدمة المدنية: الخميس القادم إجازة رسمية

الأحد 27 إبريل-نيسان 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- عدن

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أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في العاصمة المؤقتة عدن، يوم الخميس القادم اجازة رسمية لجميع وحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية، بمناسبة عيد العمال العالمي الموافق 1 مايو 2025.

وأوضح بيان للوزارة نشرته وكالة سبأ، أن هذه الاجازة تأتي استنادا إلى المادة رقم (3) من القانون رقم (2) لسنة 2000 بشأن تحديد الإجازات والعطل الرسمية.

وعبرت الوزارة عن أجمل التهاني وأطيب الامنيات لكافة العمال والعاملات من أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة.