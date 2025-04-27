إصابة 3 روس في ''رأس عيسى'' والحكومة تخاطب عمال وموظفي الميناء : ''لا تضحوا بأنفسكم لأجل مخططات الحوثي''

الأحد 27 إبريل-نيسان 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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دعا وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، جميع الموظفين والعاملين في ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة إلى عدم الانصياع للضغوط التي تمارسها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، بهدف إجبارهم على العودة للعمل في ظروف محفوفة بالمخاطر، في ظل محاولاتها استئناف عمليات تفريغ الوقود بصورة غير قانونية.

وقال الوزير الإرياني في تصريح صحفي "أن هذه المحاولات تكشف مجدداً مدى استخفاف مليشيات الحوثي الإرهابية بحياة المدنيين الأبرياء، واستمرارها في استغلالهم واستخدامهم كدروع بشرية والمتاجرة بمآسيهم لتحقيق أهدافها الإرهابية، خدمة لأجندة إيران التدميرية وأطماعها التوسعية في المنطقة".

وحذر الإرياني، من أن أي كارثة إنسانية قد تنجم عن هذه التصرفات الإجرامية..محمّلاً مليشيات الحوثي كامل المسؤولية عن تبعاتها.

وجدد الإرياني دعوته لجميع العاملين في الميناء إلى حماية أنفسهم، والامتناع عن المشاركة في أي أنشطة غير قانونية قد تعرض حياتهم للخطر، وعدم منح المليشيات فرصة لاستغلالهم في تنفيذ مخططاتها الخبيثة.

ووصل عدد ضحايا القصف الأمريكي الذي استهدف منشأة رأس عيسى النفطية في الحديدة يوم 17 أبريل الجاري، إلى 80 قتيلاً و150 جريحاً، في حصيلة، وصفت بالمروعة.

وامس السبت اعلن الحوثيون إصابة 3 بحارة روس جراء غارات أمريكية جديدة استهدفت سفينة في ميناء رأس عيسى النفطي، غرب اليمن.