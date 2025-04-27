3 كروت حمراء حصل عليها لاعبو ريال مدريد في مباراة برشلونة.. هل رأيتموها؟

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قال تقرير حكم مباراة الكلاسيكو، ريكاردو دي بورغوس، بين برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس الملك أمس السبت، أن اللاعب أنطونيو روديغر تحصل على بطاقة حمراء لإلقائه شيئًا من المنطقة الفنية علي الحكم، واضطر العديد من أعضاء الجهاز الفني إلى إيقافه، حيث أظهر سلوكًا عدوانيًا تجاه الحكم، وفقًا لـ"ماركا".
كما اشهر الحكم بطاقة حمراء للوكاس فاسكيز بسبب اعتراضه على أحد القرارات، ودخوله إلى أرض الملعب لعدة أمتار.
وحصل جود بيلنغهام ايضا على البطاقة الحمراء الثالثة بعد انتهاء المباراة، بسبب اقترابه من الحكام بطريقة عدوانية، واضطر زملاؤه إلى إيقافه.
وفاز برشلونة على ريال مدريد 3-2 ليتوج بطلا لكأس ملك أسبانيا للمرة الـ32 في تاريخ النادي.