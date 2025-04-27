12 قتيلاً ومصابًا في غارات أمريكية أمس على صنعاء

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أعلنت جماعة الحوثي ارتفاع حصيلة غارات الليلة الماضية على صنعاء إلى 12 قتيلاً وجريحاً، في الوقت الذي شن الطيران الأمريكي سلسلة غارات خلال ساعات الليل على أهداف متفرقة للجماعة.
وقالت وزارة الصحة التابعة للحوثيين في بيان تداولته وسائل إعلام الجماعة، إن شخصين قتلا، وأصيب شخص ثالث من جراء قصف استهدف منزلاً في حي 14 أكتوبر بمديرية السبعين جنوب العاصمة صنعاء، امس السبت.
كما أصيب 9 مواطنين بينهم امرأتان وثلاثة أطفال، في قصف استهدف حياً سكنياً غرب الروضة بمديرية بني الحارث، شمال العاصمة صنعاء، بحسب البيان
وخلال ساعات الليل الماضية، شن الجيش الأمريكي سلسلة ضربات على أهداف للجماعة، في صنعاء والحديدة والجوف ومأرب وصعدة، حيث استهدف القصف في الحديدة جزيرة كمران وميناء رأس عيسى في مديرية الصليف.
كما استهدف الطيران الأمريكي بغارة، مديرية مدغل بمحافظة مأرب، ومديرية العنان بمحافظة الجوف، بـ4 غارات، بعد سلسلة غارات عنيفة على أهداف في العاصمة صنعاء.