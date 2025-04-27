لامين يامال يوجه رسالة تحدي لريال مدريد.. ''لن تهزمونا هذا العام''

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وجه لامين يامال، نجم نادي برشلونة، رسالة تحدي إلى ريال مدريد بعد الفوز الثمين الذي حققه الفريق الكتالوني على منافسه الميرنغي، في المواجهة التي جمعت بينهما، مساء أمس السبت، ليتوج في النهاية بلقب كأس ملك اسبانيا للمرة الـ 32 في تاريخه.
واقتنص برشلونة كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه الثمين على غريمه ريال مدريد، بنتيجة 3-2 مساء السبت، بعد التمديد للوقت الإضافي، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب لا كارتوخا.
وقدم يامال أداءً مميزًا أمام ريال مدريد، حيث تمكن من صناعة الهدف الأول الذي سجله بيدري، قبل أن يصنع الثاني لزميله فيران توريس.
وقال لامين يامال، في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "لقد قلت لرونالد أراوخو في الفندق أنه لا بأس إذا استقبلنا هدفا أو هدفين من ريال مدريد، لن يتمكنوا من الفوز علينا هذا العام".
وأضاف: "لقد أثبتنا ذلك، نحن سعداء جدًا، يحيا برشلونة".