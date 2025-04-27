برشلونة يصعق ريال مدريد ويتوج بكأس ملك إسبانيا للمرة الـ32 في تاريخه

الأحد 27 إبريل-نيسان 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -وكالات

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توج فريق برشلونة بلقب بطل كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، عقب فوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد بثلاثة أهداف لهدفين، في النهائي الذي جمعهما مساء يوم السبت، على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية.

وافتتح الفريق الكتالوني التسجيل عبر نجمه بيدري بعد مرور 28 دقيقة من انطلاق صفارة البداية، قبل أن يرد ريال مدريد بهدفين متتاليين عبر الثنائي الفرنسي كيليان مبابي، وأوريلين تشواميني، في الدقيقتين (70، 77) على الترتيب.

وأنقذ المهاجم فيران توريس فريق برشلونة من الهزيمة في الوقت القاتل في الدقيقة 84 من الوقت الأصلي للقاء الذي انتهى بالتعادل.

واقتنص المدافع الفرنسي جيوليس كونده هدف الفوز "الذهبي" للفريق الكتالوني في الدقيقة 11 من زمن الشوط الإضافي الثاني للمباراة التي جرت على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية.

ورفع فريق برشلونة كأس ملك إسبانيا للمرة الثانية والثلاثين في التاريخ، معززا بذلك رقمه القياسي، مبتعدا بفارق 8 ألقاب عن وصيفه أتلتيك بيلباو.

بينما يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 20 لقبا، يليه جاره أتلتيكو مدريد برصيد 10 ألقاب