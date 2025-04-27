برشلونة يصعق ريال مدريد ويتوج بكأس ملك إسبانيا للمرة الـ32 في تاريخه غارات أمريكية مكثفة تهز معاقل الحوثيين في 5 محافظات يمنية مسيرة حوثية تقتل إعلامياً و3 جنود في مأرب ..ومصادر تكشف التفاصيل واتساب يعلن عن ميزة جديدة في تحديث قادم ما هي معاهدة نهر السند بين باكستان والهند التي أعلنت نيودلهي تعليقها الصين تفاجئ دول الغرب وتحتل المركز الأول عالميا… و تتصدر العالم بـ102 مفاعل نووي دولة عربية تحتل المركز الثاني بين أكبر اقتصادات أفريقيا في 2025 السفن الحربية تنشر مقاطع نارية من قلب المعركة: بعد تصريحات الحوثي على عرقلة خطط أمريكا في اليمن ترامب يفجر الجدل: بشأن مرور للسفن الأمريكية عبر السويس وبنما صنعاء تشتعل.. استنفار حوثي واسع عقب استهداف مقر الأمن المركزي
توج فريق برشلونة بلقب بطل كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، عقب فوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد بثلاثة أهداف لهدفين، في النهائي الذي جمعهما مساء يوم السبت، على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية.
وافتتح الفريق الكتالوني التسجيل عبر نجمه بيدري بعد مرور 28 دقيقة من انطلاق صفارة البداية، قبل أن يرد ريال مدريد بهدفين متتاليين عبر الثنائي الفرنسي كيليان مبابي، وأوريلين تشواميني، في الدقيقتين (70، 77) على الترتيب.
وأنقذ المهاجم فيران توريس فريق برشلونة من الهزيمة في الوقت القاتل في الدقيقة 84 من الوقت الأصلي للقاء الذي انتهى بالتعادل.
واقتنص المدافع الفرنسي جيوليس كونده هدف الفوز "الذهبي" للفريق الكتالوني في الدقيقة 11 من زمن الشوط الإضافي الثاني للمباراة التي جرت على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية.
ورفع فريق برشلونة كأس ملك إسبانيا للمرة الثانية والثلاثين في التاريخ، معززا بذلك رقمه القياسي، مبتعدا بفارق 8 ألقاب عن وصيفه أتلتيك بيلباو.
بينما يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 20 لقبا، يليه جاره أتلتيكو مدريد برصيد 10 ألقاب