غارات أمريكية مكثفة تهز معاقل الحوثيين في 5 محافظات يمنية

الأحد 27 إبريل-نيسان 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -خاص

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في تصعيد لافت، شنت القوات الأميركية مساء السبت وفجر الأحد سلسلة غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع تابعة لجماعة الحوثيين في العاصمة صنعاء وأربع محافظات أخرى، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام الجماعة.

وتركزت الضربات الجوية في صنعاء، حيث طالت مديرية السبعين وبني الحارث، وأسفرت عن إصابة ثمانية مدنيين بينهم طفلان، إثر سقوط إحدى القذائف على حي سكني غرب حي الروضة، فيما تضررت عدة منازل.

كما استُهدف محيط مستشفى لبنان في السبعين بعدة ضربات أخرى.

وفي شمال البلاد، تعرضت مديرية كتاف في صعدة لأربع غارات متتالية، بينما ضربت ثلاث غارات محيط مدينة صعدة، معقل زعيم الحوثيين.

أما في الساحل الغربي، فقد شنت الطائرات الأميركية غارات عنيفة على ميناء رأس عيسى النفطي وجزيرة كمران بالحديدة.

وامتدت الضربات إلى محافظة الجوف، حيث استهدفت أربع غارات مديرية العنان، بينما شهدت مديرية مدغل شمال مأرب سلسلة غارات مماثلة.

وفي تطور لافت، أكدت وسائل إعلام حوثية أن القوات الأميركية نفذت ثلاث غارات على السفينة "غلاكسي ليدر"، التي يحتجزها الحوثيون منذ اندلاع حرب غزة.

ومنذ منتصف مارس الماضي، نفذت الولايات المتحدة أكثر من 1200 غارة جوية على مواقع مرتبطة بالحوثيين في مختلف أنحاء اليمن، بحسب الإحصاءات التي تنشرها وسائل إعلام الجماعة.