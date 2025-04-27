مسيرة حوثية تقتل إعلامياً و3 جنود في مأرب ..ومصادر تكشف التفاصيل

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قُتل ثلاثة جنود من قوات الجيش اليمني، وإعلامي، وأصيب آخر، بهجوم مسير لجماعة الحوثيين على مواقع القوات الحكومية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.
وقالت مصادر عسكرية إن ثلاثة من أفراد القوات الحكومية، ينتمون لآل العرادة من مديرية وادي عبيدة بمأرب، قتلوا، بالإضافة الى إعلامي، فيما أصيب مصور.
وأوضحت المصادر أن القتلى سقطوا إثر قصف بطائرة مسيرة شنته جماعة الحوثي، أمس السبت، على مواقع القوات الحكومية في أطراف جبل البلق الشرقي، جنوبي مأرب.
وذكرت مصادر إعلامية أن الإعلامي الذي قتل ضمن العملية هو مصعب الحطامي، نجل المراسل التلفزيوني المعروف عبدالحفيظ الحطامي، وكان قد عاد مؤخراً من الخارج في زيارة إلى مأرب، وزار الجبهة ضمن برنامج تلفزيوني.
والقتلى وفقاً للمصادر هم: صالح مبارك حمد العراده، وسلطان صالح حسين العاقل العراده، وعبدالله علي العاقل العراده، بالإضافة إلى المصور مصعب عبدالحفيظ الحطامي، فيما أصيب شقيقه صهيب الحطامي