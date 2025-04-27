واتساب يعلن عن ميزة جديدة في تحديث قادم

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يستكشف تطبيق المراسلة "واتساب"، المملوك لشركة ميتا، إضافة الملصقات لشريط التفاعلات السريعة على الرسائل لمستخدمي نظام أندرويد. وتتيح هذه الميزة للمستخدمين اختيار أي ملصق واستخدامه من شريط التفاعلات الذي ينبثق عن زر بجانب الرسالة. "
وحاليًا، تقتصر التفاعلات الموجودة في شريط التفاعلات السريعة على مجموعة افتراضية من رموز الإيموجي، بالإضافة إلى بعض رموز الإيموجي المستخدمة مؤخرًا، بحسب موقع "WABetaInfo" المتخصص في تحديثات "واتساب".
وعلى الرغم من أن رموز الإيموجي وسيلة سريعة وفعالة للرد، إلا أنها قد تبدو أحيانًا محدودة للغاية بحيث لا تعكس تمامًا حالة مزاجية أو نية محددة.
لذلك يهدف "واتساب" إلى توفير مجموعة أوسع وأكثر إبداعًا من الخيارات للمستخدمين للتعبير عن أنفسهم من خلال إضافة إمكانية التفاعل مع الرسائل والوسائط مباشرة باستخدام الملصقات.
ستدعم هذه الميزة جميع الملصقات المتوفرة في لوحة الملصقات، بما في ذلك تلك التي تم تنزيلها من متجر ملصقات واتساب الرسمي، والملصقات الأخرى التي تلقها وحفظها المستخدم سابقًا من جهات خارجية.
وستدعم هذه الميزة أيضًا الملصقات المتحركة، حيث ستظهر في شريط ردود الفعل السريعة على الرسائل.
وتُعد هذه الميزة الجديدة مفيدة بشكل خاص في الحالات التي يعكس فيها الملصق شعورًا أو حالة محددة أكثر من الإيموجي.
على سبيل المثال، تخيل أن أحدهم يرسل رسالة صوتية مضحكة أو ميمًا في محادثة جماعية، فبدلًا من التفاعل باستخدام إيموجي ضاحك عادي، والذي قد يبدو أمرًا قديمًا بعض الشيء، يمكن للمستخدمين الرد باستخدام ملصق مخصص، ربما يظهر شخصية متحركة تضحك بشكل لا يمكن السيطرة عليه أو تتدحرج على الأرض، مما يضفي عنصرًا أكثر تعبيرًا وتسلية على التفاعل.
ولا يزال "واتساب" يعمل على تطوير ميزة التفاعل السريع مع الرسائل والوسائط بالملصقات لمستخدمي نظام أندرويد، وعلى الأرجح ستكون متاحة في تحديث مستقبلي من التطبيق