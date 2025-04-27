الصين تفاجئ دول الغرب وتحتل المركز الأول عالميا… و تتصدر العالم بـ102 مفاعل نووي

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أعلنت الجمعية الصينية للطاقة النووية أن الصين احتلت المركز الأول عالميا من حيث عدد المفاعلات النووية وحجم الطاقة التي تولدها، فيما تواصل زيادة حصة المفاعلات الروسية في منظومتها.
وأوضح التقرير أن هذه المعلومات استندت إلى عدد الوحدات العاملة ووالوحدات قيد الإنشاء والموافق عليها.
ووفقا للتقرير الذي نشر بعنوان "تقرير تطوير الطاقة النووية في الصين - 2025"، يبلغ إجمالي الوحدات النووية في الصين سواء تلك العاملة أو قيد الإنشاء أو المعتمدة للبناء 102 وحدة "مفاعلا نوويا" بإجمالي طاقة إنتاجية مثبتة تبلغ 113 مليون كيلوواط. وبذلك، تحتل الصين المرتبة الأولى عالميا في الحجم الإجمالي لقطاع الطاقة النووية.
وأشار التقرير إلى أن الصين تقوم حاليا ببناء 28 مفاعلا نوويا، بإجمالي طاقة إنتاجية مثبتة تبلغ 33.65 مليون كيلوواط، وقد استمرت الصين في تصدر قائمة الدول من حيث عدد المفاعلات قيد الإنشاء لمدة 18 عاما متتالية، بينها نسبة كبيرة من المفاعلات الروسية.
وذكر التقرير أن 58 مفاعلا نوويا دخلت حيز التشغيل التجاري في الصين، بإجمالي طاقة إنتاجية مثبتة تبلغ 60.96 مليون كيلوواط، وأن إنتاج الطاقة النووية في البلاد يواصل النمو بوتيرة مستمرة.
وأكد التقرير أيضا أن إجمالي إنتاج الكهرباء من المفاعلات النووية العاملة في الصين بلغ في عام 2024 نحو 444.7 مليار كيلوواط/ساعة وحسب هذا المؤشر تحتل الصين المرتبة الثانية عالميا في حصة الطاقة الكهرذرية بمنظومتها.
وتشيد شركة "روساتوم" الروسية للطاقة النووية في الصين 4 مفاعلات متطورة من نوع VVER-1200+3 في محطة تيانوان للطاقة النووية بمقاطعة جيانغسو، ومفاعلين في محطة شيدابو بمقاطعة لياونينغ، فيما يسعى الجانبان إلى زيادة إضافية في عدد المفاعلات والتقنيات النووية الروسية الرائدة في الصين