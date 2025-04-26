صنعاء تشتعل.. استنفار حوثي واسع عقب استهداف مقر الأمن المركزي

السبت 26 إبريل-نيسان 2025 الساعة 10 مساءً / مأرب برس -خاص

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شهدت العاصمة صنعاء، مساء اليوم، حالة من الاستنفار الأمني الواسع عقب استهداف مباشر لمقر الأمن المركزي الواقع قرب ميدان السبعين.

وأفاد شهود عيان لـ"مأرب برس" أن ميليشيا الحوثي سارعت إلى إغلاق ميدان السبعين وكافة الشوارع المؤدية إلى المنطقة، وسط انتشار مكثف لمسلحيها وفرض طوق أمني مشدد حول الموقع المستهدف.

وأوضح الشهود أن عشرات سيارات الإسعاف والإطفاء هرعت إلى المكان، وسط حالة من الفوضى والارتباك في صفوف عناصر الجماعة.

وتزامن الاستهداف مع تصاعد القصف الجوي الذي تشهده العاصمة، وسط أنباء عن خسائر بشرية ومادية لم يتسنّ التأكد من حجمها حتى اللحظة.