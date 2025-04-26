صنعاء تشتعل.. استنفار حوثي واسع عقب استهداف مقر الأمن المركزي مأرب.. استشهاد ثلاثة من أسرة الشيخ سلطان العرادة خلال معارك ضد الحوثيين مقاتلات أمريكية تضرب معاقل الحوثي في صنعاء وصعدة ومأرب… ومقتل قيادات عسكرية عاجل .. غارات أميركية بقنابل خارقة للتحصينات تدك مواقع مليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء واستهداف لمنازل قيادات حوثية تظاهرات عارمة ضد جبايات الحوثيين الجائرة.. محافظة حجه تنفجر سخطاً إلى أين يتجه مسار الصراع المتصاعد بين واشنطن والحوثيين؟ مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي تختطف أحد رجال الاعمال بمدينة عدن خسائر كارثية في انفجار ميناء بندر عباس الإيراني والخسائر البشرية تتجاوز 500 شخص خلال لقاءات جانبية على هامش مباحثات صندوق النقد الدولي وزير المالية السعودي يدعو المجتمع الدولي لدعم اقتصاد اليمن تطورات الأزمة بين باكستان وجارتها الهند
شهدت العاصمة صنعاء، مساء اليوم، حالة من الاستنفار الأمني الواسع عقب استهداف مباشر لمقر الأمن المركزي الواقع قرب ميدان السبعين.
وأفاد شهود عيان لـ"مأرب برس" أن ميليشيا الحوثي سارعت إلى إغلاق ميدان السبعين وكافة الشوارع المؤدية إلى المنطقة، وسط انتشار مكثف لمسلحيها وفرض طوق أمني مشدد حول الموقع المستهدف.
وأوضح الشهود أن عشرات سيارات الإسعاف والإطفاء هرعت إلى المكان، وسط حالة من الفوضى والارتباك في صفوف عناصر الجماعة.
وتزامن الاستهداف مع تصاعد القصف الجوي الذي تشهده العاصمة، وسط أنباء عن خسائر بشرية ومادية لم يتسنّ التأكد من حجمها حتى اللحظة.