مأرب.. استشهاد ثلاثة من أسرة الشيخ سلطان العرادة خلال معارك ضد الحوثيين

السبت 26 إبريل-نيسان 2025 الساعة 09 مساءً / مأرب برس -خاص

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استُشهد ثلاثة من أقارب عضو مجلس القيادة الرئاسي الشيخ سلطان بن علي العرادة، أثناء تصديهم لهجوم شنّته مليشيا الحوثي الإرهابية شمال شرقي محافظة مأرب.

وأكدت مصادر ميدانية لـ"مأرب برس" أن المواجهات اندلعت في مناطق صحراوية مفتوحة، حيث سطّر الشهداء ملاحم بطولية قبل ارتقائهم.

وأسفرت المعارك عن استشهاد كل من: صالح مبارك حمد العرادة، وسلطان صالح حسين العرادة، وعبدالله علي حسين العرادة، أثناء دفاعهم عن الأرض والكرامة في وجه المليشيات الانقلابية.

وتواصل مليشيا الحوثي تصعيدها العسكري في محاولة يائسة لإحراز تقدم ميداني، غير أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية تصدّت ببسالة لتلك المحاولات وكبدت العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد