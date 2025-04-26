صنعاء تشتعل.. استنفار حوثي واسع عقب استهداف مقر الأمن المركزي مأرب.. استشهاد ثلاثة من أسرة الشيخ سلطان العرادة خلال معارك ضد الحوثيين مقاتلات أمريكية تضرب معاقل الحوثي في صنعاء وصعدة ومأرب… ومقتل قيادات عسكرية عاجل .. غارات أميركية بقنابل خارقة للتحصينات تدك مواقع مليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء واستهداف لمنازل قيادات حوثية تظاهرات عارمة ضد جبايات الحوثيين الجائرة.. محافظة حجه تنفجر سخطاً إلى أين يتجه مسار الصراع المتصاعد بين واشنطن والحوثيين؟ مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي تختطف أحد رجال الاعمال بمدينة عدن خسائر كارثية في انفجار ميناء بندر عباس الإيراني والخسائر البشرية تتجاوز 500 شخص خلال لقاءات جانبية على هامش مباحثات صندوق النقد الدولي وزير المالية السعودي يدعو المجتمع الدولي لدعم اقتصاد اليمن تطورات الأزمة بين باكستان وجارتها الهند
استُشهد ثلاثة من أقارب عضو مجلس القيادة الرئاسي الشيخ سلطان بن علي العرادة، أثناء تصديهم لهجوم شنّته مليشيا الحوثي الإرهابية شمال شرقي محافظة مأرب.
وأكدت مصادر ميدانية لـ"مأرب برس" أن المواجهات اندلعت في مناطق صحراوية مفتوحة، حيث سطّر الشهداء ملاحم بطولية قبل ارتقائهم.
وأسفرت المعارك عن استشهاد كل من: صالح مبارك حمد العرادة، وسلطان صالح حسين العرادة، وعبدالله علي حسين العرادة، أثناء دفاعهم عن الأرض والكرامة في وجه المليشيات الانقلابية.
وتواصل مليشيا الحوثي تصعيدها العسكري في محاولة يائسة لإحراز تقدم ميداني، غير أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية تصدّت ببسالة لتلك المحاولات وكبدت العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد