صنعاء تشتعل.. استنفار حوثي واسع عقب استهداف مقر الأمن المركزي مأرب.. استشهاد ثلاثة من أسرة الشيخ سلطان العرادة خلال معارك ضد الحوثيين مقاتلات أمريكية تضرب معاقل الحوثي في صنعاء وصعدة ومأرب… ومقتل قيادات عسكرية عاجل .. غارات أميركية بقنابل خارقة للتحصينات تدك مواقع مليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء واستهداف لمنازل قيادات حوثية تظاهرات عارمة ضد جبايات الحوثيين الجائرة.. محافظة حجه تنفجر سخطاً إلى أين يتجه مسار الصراع المتصاعد بين واشنطن والحوثيين؟ مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي تختطف أحد رجال الاعمال بمدينة عدن خسائر كارثية في انفجار ميناء بندر عباس الإيراني والخسائر البشرية تتجاوز 500 شخص خلال لقاءات جانبية على هامش مباحثات صندوق النقد الدولي وزير المالية السعودي يدعو المجتمع الدولي لدعم اقتصاد اليمن تطورات الأزمة بين باكستان وجارتها الهند
تواصل الولايات المتحدة الأميركية تصعيد حملتها الجوية ضد ميليشيا الحوثي في اليمن، عبر شن غارات شبه يومية منذ منتصف مارس الماضي، مستهدفة مواقع استراتيجية ومخازن أسلحة في عدة محافظات.
وفي تطور لافت اليوم السبت، شنت مقاتلات أميركية غارة نوعية على ناقلة حوثية محملة بعتاد عسكري في منطقة صرواح غرب محافظة مأرب، .
وفي الوقت ذاته، هزّت خمس غارات جوية عنيفة جنوب العاصمة صنعاء، مستهدفة معسكر الأمن المركزي ومنازل قيادات حوثية بارزة، وسط أنباء عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وامتدت الغارات الأميركية إلى محافظة صعدة، معقل الجماعة، حيث دكت مواقع وثكنات حوثية في مديرية سحار، وأسفرت إحدى الضربات عن مقتل امرأة وإصابة شخص آخر، وفق مصادر ميدانية.
وفي مأرب، أكدت مصادر مطلعة مقتل القيادي الحوثي البارز "أبو محسن الرصاص" إثر غارة جوية استهدفت تجمعاً للميليشيات في مديرية مجزر، بالتزامن مع ضربات أخرى طالت ثكنات في مديريتي مدغل وحريب.
كما شنت الطائرات الأميركية ٤ غارات مركزة على ميناء رأس عيسى النفطي في الحديدة، في محاولة لقطع شرايين الإمداد العسكري للحوثيين.
ويأتي هذا التصعيد الأميركي ضمن عملية عسكرية واسعة أطلقتها واشنطن في 15 مارس 2025، لوقف هجمات الحوثيين المتكررة في البحر الأحمر.