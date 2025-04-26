عاجل .. غارات أميركية بقنابل خارقة للتحصينات تدك مواقع مليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء واستهداف لمنازل قيادات حوثية

السبت 26 إبريل-نيسان 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - خاص

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شنت مقاتلات أمريكية 8 غارات بقنابل من نوع GBU-57 خارقة للتحصينات على مواقع واهداف المليشيات الحوثية جنوب العاصمة صنعاء حتى اللحظة.

وقالت المصادر ان الغارات الجوية استهدفت معسكر الأمن المركزي ومنازل قادة حوثيين بصنعاء

وتحدث سكان عن وقوع انفجارات عنيفة أعقبت الغارات، مع تحليق مستمر للطيران

ونقل شهود عيان ان الاهتزازات مخيفة وتعد الأولى من نوعها.

كما استهدفت غارات أخرى مديرتي السبعين وبني الحارث في صنعاء

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