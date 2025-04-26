عاجل .. غارات أميركية بقنابل خارقة للتحصينات تدك مواقع مليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء واستهداف لمنازل قيادات حوثية تظاهرات عارمة ضد جبايات الحوثيين الجائرة.. محافظة حجه تنفجر سخطاً إلى أين يتجه مسار الصراع المتصاعد بين واشنطن والحوثيين؟ مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي تختطف أحد رجال الاعمال بمدينة عدن خسائر كارثية في انفجار ميناء بندر عباس الإيراني والخسائر البشرية تتجاوز 500 شخص خلال لقاءات جانبية على هامش مباحثات صندوق النقد الدولي وزير المالية السعودي يدعو المجتمع الدولي لدعم اقتصاد اليمن تطورات الأزمة بين باكستان وجارتها الهند عرض ضخم يفاجئ نجم برشلونة للانتقال إلى الدوري السعودي.. بماذا رد؟ رفع علم اليمن في مبنى السفارة اليمنية في دمشق إيذانًا بإعادة افتتاحها حملة شعبية واسعة لرفض تحركات المبعوث الأممي المشبوهة لإنقاذ الحوثيين
شنت مقاتلات أمريكية 8 غارات بقنابل من نوع GBU-57 خارقة للتحصينات على مواقع واهداف المليشيات الحوثية جنوب العاصمة صنعاء حتى اللحظة.
وقالت المصادر ان الغارات الجوية استهدفت معسكر الأمن المركزي ومنازل قادة حوثيين بصنعاء
وتحدث سكان عن وقوع انفجارات عنيفة أعقبت الغارات، مع تحليق مستمر للطيران
ونقل شهود عيان ان الاهتزازات مخيفة وتعد الأولى من نوعها.
كما استهدفت غارات أخرى مديرتي السبعين وبني الحارث في صنعاء
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