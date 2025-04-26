تظاهرات عارمة ضد جبايات الحوثيين الجائرة.. محافظة حجه تنفجر سخطاً

السبت 26 إبريل-نيسان 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - يمن شباب

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اندلعت، اليوم السبت، تظاهرات حاشدة في محافظة حجة، حيث خرج المئات من أبناء مديرية الشرفين إلى الشوارع احتجاجًا على الضرائب الباهظة التي تفرضها ميليشيا الحوثي على مزارعي القات، في مشهد غير مسبوق يكشف حجم السخط الشعبي حتى في مناطق كانت تصنف ضمن حواضن الجماعة.

وشارك في الاحتجاجات مزارعون غاضبون، بينهم أنصار سابقون للحوثيين، عبّروا عن رفضهم لسياسات النهب المنظم التي تطال لقمة عيشهم، بعد أن قامت سلطات الحوثيين بمضاعفة الضرائب أربعة أضعاف منذ عيد الفطر.

ورفع المتظاهرون لافتات ساخرة من شعارات الحوثيين، من بينها "الضريبة مصطلح أميركي"، في محاكاة تهكمية لخطاب الجماعة الداعي لمقاطعة المنتجات الأميركية ومناهضة السياسات الغربية، في حين تتوسع داخليًا بفرض الجبايات على المواطنين.

كما شن المزارعون هجومًا لفظيًا حادًا، مؤكدين أن فرض الضرائب لا يمت لأي نص ديني بصلة