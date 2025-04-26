مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي تختطف أحد رجال الاعمال بمدينة عدن خسائر كارثية في انفجار ميناء بندر عباس الإيراني والخسائر البشرية تتجاوز 500 شخص خلال لقاءات جانبية على هامش مباحثات صندوق النقد الدولي وزير المالية السعودي يدعو المجتمع الدولي لدعم اقتصاد اليمن تطورات الأزمة بين باكستان وجارتها الهند عرض ضخم يفاجئ نجم برشلونة للانتقال إلى الدوري السعودي.. بماذا رد؟ رفع علم اليمن في مبنى السفارة اليمنية في دمشق إيذانًا بإعادة افتتاحها حملة شعبية واسعة لرفض تحركات المبعوث الأممي المشبوهة لإنقاذ الحوثيين عاجل: مئات المصابين في انفجار عنيف هز إيران (فيديو) تركيز حوثي على جبهات مأرب لتعويض خسائرهم في الحديدة.. ضربات متواصلة تدك مواقعهم هناك وتجهض هذا السيناريو عرض مفاجئ من حماس: إطلاق شامل للرهائن مقابل هدنة طويلة الأمد في غزة
اختطفت مليشيا الانتقالي رجل أعمال في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، في ظل انتهاكات يومية تشهدها مناطق سيطرة المليشيا.
وقالت مصادر محلية إن مليشيا الانتقالي في شرطة مديرية المعلا اختطفت رجل الأعمال المقاول "محمد علي ابراهيم تايح"، ونقلته إلى أحد سجونها بالعاصمة المؤقتة عدن.
وأشارت المصادر إلى رفض مليشيا الانتقالي الإفراج عن رجل الأعمال، بالرغم من ضغوط عدة ووعود من قيادات في المليشيا بالإفراج عنه.
ورفضت الإفراج عنه، إلا بتوجيهات من مدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي، وهددت بنقله إلى المكلا.