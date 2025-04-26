مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي تختطف أحد رجال الاعمال بمدينة عدن

السبت 26 إبريل-نيسان 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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اختطفت مليشيا الانتقالي رجل أعمال في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، في ظل انتهاكات يومية تشهدها مناطق سيطرة المليشيا.

وقالت مصادر محلية إن مليشيا الانتقالي في شرطة مديرية المعلا اختطفت رجل الأعمال المقاول "محمد علي ابراهيم تايح"، ونقلته إلى أحد سجونها بالعاصمة المؤقتة عدن.

وأشارت المصادر إلى رفض مليشيا الانتقالي الإفراج عن رجل الأعمال، بالرغم من ضغوط عدة ووعود من قيادات في المليشيا بالإفراج عنه.

ورفضت الإفراج عنه، إلا بتوجيهات من مدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي، وهددت بنقله إلى المكلا.