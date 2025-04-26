خسائر كارثية في انفجار ميناء بندر عباس الإيراني والخسائر البشرية تتجاوز 500 شخص

السبت 26 إبريل-نيسان 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس

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أصيب 516 شخصا السبت بجروح في حصيلة جديدة لانفجار مرفأ رئيسي في جنوب إيران على ما أفاد الإعلام الرسمي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية نقلا عن أجهزة الطوارئ أن "516 ضخصا أصيبوا ونقل المئات إلى مراكز استشفائية قريبة" في ولاية هرمزغان في جنوب البلاد حيث يقع مرفأ الشهيد رجائي.

وفي وقت سابق، نقل التلفزيون عن إسماعيل مالكي زاده، المسؤول في إدارة الموانئ والملاحة في هرمزغان قوله إنه "وقع الانفجار في جزء من رصيف ميناء الشهيد رجائي، ونعمل على إخماد الحريق".

وقال مسؤول جهاز الطوارئ مهرداد حسن زاده للتلفزيون إن "الحادث وقع نتيجة انفجار عدة حاويات مخزنة في منطقة رصيف ميناء الشهيد رجائي".

ويعد ميناء الشهيد رجائي، الواقع بالقرب من مدينة بندر عباس الساحلية الرئيسية، أكبر ميناء تجاري في إيران، وتمر عبره أكثر من 70% من البضائع الإيرانية، وفق البيانات الرسمية.

ويقع الميناء على مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس إنتاج النفط العالمي.

وبث التلفزيون لقطات تظهر عمودا كبيرا من الدخان الأسود يتصاعد في السماء من الميناء.

وأضاف أن دوي الانفجار سُمع على مسافة أكثر من 10 كيلومترات.

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن "موجة الصدمة كانت قوية لدرجة أن معظم المباني في الميناء تعرضت لأضرار بالغة".

ولم يعرف على الفور عدد الموظفين الذين كانوا في الميناء لحظة وقوع الانفجار، في أول يوم عمل في الأسبوع في إيران