عرض ضخم يفاجئ نجم برشلونة للانتقال إلى الدوري السعودي.. بماذا رد؟

السبت 26 إبريل-نيسان 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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ذكرت تقارير اعلامية أن إدارة الهلال السعودي جددت المفاوضات مع البرازيلي رافينيا قائد فريق برشلونة، بهدف التعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية.

ويتجه الهلال لزيادة عرضه لفريق برشلونة إلى 100 مليون يورو، إضافة إلى 50 مليون يورو كراتب سنوي لرافينيا.

و يفضل اللاعب البرازيلي تمديد عقده مع ناديه حيث ينتهي في 2027، مع تحسين بنده المالي.

وسبق لنادي الهلال السعودي محاولة التوقيع مع رافيينا، عقب مباحثات جرت بين إدارة الناديين، الصيف الماضي.

وتحدث الجناح البرازيلي رافينيا عن العرض السعودي الذي تواردت تقارير بشأنه مؤخرا مؤكدا أنه فوجئ بالأرقام الهائلة التي تضمنها، وكان من الممكن أن يقبل به لو جاء في توقيت مختلف.

وكانت صحيفة "سبورت" قالت في تقرير لها إن النادي السعودي يستهدف ضم نجم برشلونة قبل بطولة كأس العالم للأندية المقررة في يونيو المقبل مقدمة عقدا يمتد لـ4 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون دولار وسيحصل على 50 مليون دولار سنويا.

وقال رافينيا في تصريحات إعلامية عن العرض الذي تلقاه للانتقال إلى الدوري السعودي: "شخص أرسل لي خبر العرض من السعودية وبصراحة فاجأني كثيرا لأنها أرقام مرتفعة جدا جدا".

وأضاف: "بصراحة لو كان هذا العرض قد وصلني العام الماضي أعتقد أنني كنت سأذهب لأنني في ذلك الوقت كنت منهارا بعض الشيء نفسيا وكان هذا العرض سيحل كل شيء في حياتي وحياة زوجتي وعائلتي كان مبلغا كفيلا بأن يغير حياتنا بالكامل".

وتابع النجم البرازيلي: "لكن كنت أفكر أن لدي الكثير لأقدمه هنا في أوروبا ما زال لدي الكثير لأقدمه لهذا النادي وكانت لا تزال لدي فرصة كبيرة للاستمرار في تمثيل المنتخب وهذا ما دفعني إلى أن أغلق أذني قليلا أمام المال، وأفتح عقلي أكثر نحو أحلامي".

ويقدم رافينيا أفضل مواسمه منذ انطلاق مسيرته الاحترافية ما دفع إدارة برشلونة للتحرك مبكرا لتجديد عقده رغم أن عقده الحالي يمتد حتى يونيو 2027.