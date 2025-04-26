رفع علم اليمن في مبنى السفارة اليمنية في دمشق إيذانًا بإعادة افتتاحها

السبت 26 إبريل-نيسان 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- دمشق

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شهد مبنى السفارة اليمنية في العاصمة السورية دمشق، اليوم السبت، مراسم رفع العلم اليمني، ايذانا بإعادة إفتتاح السفارة ومزاولة مهامها.

وقام رئيس الوفد اليمني الزائر لدمشق برئاسة سفير اليمن لدى لبنان عبدالله الدعيس، ومعه، القائم بأعمال السفارة اليمنية بالنيابة في دمشق، المستشار محمد بعكر، برفع علم الجمهورية اليمنية على سارية السفارة.

واعلنت الخارجية اليمنية، أمس، إن العمل في السفارة سيبدأ رسميًا من يوم الأحد 27 أبريل الجاري.

تخلل المراسم عزف النشيد الوطني وإلقاء كلمات ترحيبية، أكدت على دلالة ورمزية هذه اللحظة التاريخية، والتأكيد على العلاقات والاواصر التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والتطلع نحو مرحلة جديدة من التعاون في مختلف المجالات.

وعبر مدير ادارة الوطن العربي بوزارة الخارجية السورية، محسن مهباش، عن سعادته بمشاركة هذا الحدث التاريخي الهام في مسيرة البلدين..مشيرا الى الروابط الاخوية التي تجمع البلدين..مؤكداً ان تعليمات القيادة السورية تقضي ببذل كافة الجهود اللازمة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.

كما عبر أبناء الجالية اليمنية في دمشق، عن فرحتهم الغامرة لمشاركتهم حفل إعادة الافتتاح واستئناف السفارة عملها وتطلعهم لتسهيل الخدمات القنصلية المقدمة بعد سنوات من الانقطاع..مشيرين الى العلاقات التاريخية والمصير المشترك بين البلدين.

حضر مراسم رفع العلم اليمني، معاون مدير ادارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية السورية، محمد جفال، ومعاون مدير ادارة المراسم، مهند علوش، ووسيم سويد من ادارة المراسم السورية.