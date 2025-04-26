عاجل: مئات المصابين في انفجار عنيف هز إيران

السبت 26 إبريل-نيسان 2025 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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هز انفجار عنيف ميناء رجائي بمدينة بندر عباس جنوبي إيران ⁩اليوم السبت، وفقا لرويترز.

وأعلن التلفزيون الايراني ارتفاع عدد المصابين الى 281 شخصا، مرشح للزيادة،في انفجار ميناء رجائي جنوبي البلاد، وقد اعقب الإنفجار الأول عدة انفجارات متتالية.

وقبل قليل اعلنت الطوارئ الإيرانية ارتفاع عدد مصابي انفجار ميناء الشهيد رجائي إلى 406.

وقال التلفزيون الإيراني ان الانفجار ناجم عن حريق في مخزن للمواد القابلة للاشتعال في جمارك مدينة بندر عباس.

وكالة تسنيم الإيرانية افادت بإيقاف العمل في ميناء رجائي حتى تتمكن فرق الإغاثة وقوات الأمن من السيطرة على الوضع.

ووصفت الوكالة الانفجار بميناء رجائي بانه كان شديدا وخلف أضرارا كبيرة.