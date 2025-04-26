بطولة بحرية يمنية: صيادون ينقذون مئات الأغنام من الغرق بعد حادث مأساوي في البحر الأحمر

السبت 26 إبريل-نيسان 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -خاص

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في مشهد إنساني مؤثر، أنقذ صيادون يمنيون عشرات الأغنام التي كانت مهددة بالغرق بعد جنوح سفينة شحن قبالة ساحل رأس العارة بمحافظة لحج جنوبي البلاد، بينما كانت السفينة في طريقها إلى جيبوتي.

ووثقت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لحظات درامية قام خلالها الصيادون، مستخدمين قواربهم الصغيرة، بانتشال الأغنام من وسط المياه الهائجة، وسط محاولات حثيثة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وقالت مصادر محلية إن السفينة كانت تحمل الآلاف من رؤوس الأغنام، لكن الجنوح المفاجئ تسبب في سقوط عدد كبير منها في البحر، مما أدى إلى نفوق أكثر من 150 رأساً.

وتحوّلت جهود الصيادين إلى قصة بطولية لاقت إشادة واسعة على المنصات الرقمية، حيث اعتبرها كثيرون دليلاً على شهامة الإنسان اليمني رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.