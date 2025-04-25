الشرعية توجه صفعة قوية للحوثيين من دمشق.. الإعلان عن استئناف عمل سفارة اليمن في سوريا

الجمعة 25 إبريل-نيسان 2025 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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أعلنت وزارة الخارجية اليمنية استئناف عمل سفارة الجمهورية اليمنية في دمشق ابتداءً من يوم الأحد 27 أبريل، بعد توقف دام منذ عام 2016 إثر سيطرة ميليشيا الحوثي عليها، بدعم من نظام بشار الأسد.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أنه تم تكليف المستشار محمد عزي بعكر قائماً بالأعمال بالنيابة، مؤكدة أن الخطوة تمثل لحظة دبلوماسية فارقة وتعكس عودة مؤسسات الدولة الشرعية.

وأكدت الخارجية أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزيري خارجية البلدين، وتعكس عمق العلاقات التاريخية بين اليمن وسوريا، مع التطلع لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

واستولت جماعة الحوثي، على مقر السفارة اليمنية في سوريا، عقب اجتياحها للعاصمة اليمنية صنعاء وانقلابها على الحكومة الشرعية في 21 سبتمبر/أيلول 2014، وتأزم المواقف العربية مع النظام السوري حينها.