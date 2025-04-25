الشرعية توجه صفعة قوية للحوثيين من دمشق.. الإعلان عن استئناف عمل سفارة اليمن في سوريا الشرعية تخرج عن صمتها وتوجه اتهاما رسميا للمبعوث الأممي بمحاولات إنقاذ الحوثي .. هجوم ناري عشية سقوط المشروع الإيراني .. عاجل توكل كرمان: النساء الفلسطينيات يتعرضن لعنف لا يمكن وصفه و على قادة العالم أن يضعوا حدًّا للفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل عملاق مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب تكشف عن رقم مهول بخصوص مقاطعها كلاسيكو ناري في نهائي كأس ملك إسبانيا.. برشلونة يسعى للتتويج والهيمنة سيئون حضرموت تشهد وقفة تضامنية مع غزة ضمن فعاليات ملتقى أنصار غزة منحة كويتية جديدة لليمن الرئيس ترامب: مستعد للقاء مرشد الثورة علي خامنئي أو الرئيس الإيراني .. لهذا السبب روسيا تعلن موقفها من الهجوم الأمريكي على ميناء رأس عيسى في اليمن الحوثيون يعتقلون زوجة أحد الصحفيين وشقيقها .. تفاصيل..
أعلنت وزارة الخارجية اليمنية استئناف عمل سفارة الجمهورية اليمنية في دمشق ابتداءً من يوم الأحد 27 أبريل، بعد توقف دام منذ عام 2016 إثر سيطرة ميليشيا الحوثي عليها، بدعم من نظام بشار الأسد.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أنه تم تكليف المستشار محمد عزي بعكر قائماً بالأعمال بالنيابة، مؤكدة أن الخطوة تمثل لحظة دبلوماسية فارقة وتعكس عودة مؤسسات الدولة الشرعية.
وأكدت الخارجية أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزيري خارجية البلدين، وتعكس عمق العلاقات التاريخية بين اليمن وسوريا، مع التطلع لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
واستولت جماعة الحوثي، على مقر السفارة اليمنية في سوريا، عقب اجتياحها للعاصمة اليمنية صنعاء وانقلابها على الحكومة الشرعية في 21 سبتمبر/أيلول 2014، وتأزم المواقف العربية مع النظام السوري حينها.