سيئون حضرموت تشهد وقفة تضامنية مع غزة ضمن فعاليات ملتقى أنصار غزة

الجمعة 25 إبريل-نيسان 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

عدد القراءات 34

شهدت مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، اليوم الجمعة، وقفة تضامنية حاشدة نظمها ملتقى أنصار غزة، وذلك تعبيراً عن الدعم الشعبي لأهالي غزة وتنديداً بجرائم الاحتلال الصهيوني المستمرة بحق المدنيين.

ورفع المشاركون في الوقفة شعارات وهتافات مؤيدة لنضال الشعب الفلسطيني، مؤكدين على وحدة الموقف الشعبي مع القضية الفلسطينية ورفض العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وشهدت الوقفة لوحة استعراضية مؤثرة قدّمها أطفال، عبّروا من خلالها عن معاناة أقرانهم في غزة، مستنكرين الجرائم الوحشية التي يتعرض لها الأطفال والنساء هناك، وحاملين أكفاناً رمزية تعبّر عن المجازر والانتهاكات المستمرة بحق الأبرياء.

وطالبت الوقفة المجتمع الدولي بتحمّل مسؤوليته القانونية والإنسانية في وقف العدوان الإسرائيلي، والعمل الجاد من أجل حماية المدنيين في قطاع غزة.

كما أكد المشاركون على استمرار مقاطعة المنتجات الأمريكية ومنتجات الدول الداعمة للكيان الصهيوني، معتبرين أن هذه المقاطعة واجب أخلاقي وشعبي للضغط من أجل وقف الدعم الممنوح للاحتلال والذي يساهم في استمرار العدوان.

واكدت الوقفة التضامنية أن القضية الفلسطينية ستظل حاضرة في وجدان الشعوب العربية والإسلامية.