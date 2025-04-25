منحة كويتية جديدة لليمن

الجمعة 25 إبريل-نيسان 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اتفاقية منحة قدرها 1.5 مليون دولار مع المنظمة الدولية للهجرة، للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للخدمات العامة في اليمن.

وذكر الصندوق الكويتي في بيان أن المشروع المقترح يهدف إلى زيادة قدرة المجتمعات على الصمود، والتحديات الناجمة عن الصراع المستمر في اليمن.

واشار البيان، الى أن المشروع يتكون من مشاريع مجتمعية صغيرة تشمل أعمال إنشاء وإعادة تأهيل مدارس عامة ومرافق صحية وبنية تحتية لمياه الشرب والصرف الصحي.