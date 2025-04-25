الحوثيون يعتقلون زوجة أحد الصحفيين وشقيقها .. تفاصيل.. عاجل

الجمعة 25 إبريل-نيسان 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أقدمت اليوم المليشيات الحوثية على اعتقال زوجة أحد الصحفيين وشقيقها في أحد النقاط الأمنية بمحافظة إب، وسط اليمن، دون تقديم أي مبرر.

وقال الصحفي مجلي الصمدي" مدير عام إذاعة صوت اليمن " على صفحته عاى منصة الفيسبوك إن زوجته وشقيقها احتُجزا منذ الساعة الثامنة صباحاً في نقطة تفتيش عسكرية بمنطقة القاعدة في محافظة إب.

وأوضح أن زوجته كانت قد سافرت من مدينة تعز، حيث يقيم الزوجان وأطفالهما، لزيارة أهلها في صنعاء خلال عطلة العيد، لكنها احتُجزت أثناء محاولتها العودة إلى تعز.

وأضاف مجلي موجوعا على منتصته قائلا "زوجة ذهبت لزيارة أهلها في العيد الى صنعاء ثم عادت ومعنا اثنين كراتين كتب حقي ..أحرقوا الكتب أحرقوا الأوراق..

افضحونا اذا في هذه الكتب أو الاوراق مايمس امنكم القومي ياخوثة استحوا على انفسكم.